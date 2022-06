'Hendrik Van Crombrugge mag transfer naar PSV wellicht vergeten'

Hendrik Van Crombrugge ziet een uitgaande transfer bij RSC Anderlecht best wel zitten, maar of die er komt is maar de vraag.

Van Crombrugge werd de voorbije weken vooral aan het Nederlandse PSV Eindhoven gelinkt, maar die optie mag hij wellicht zo goed als zeker schrappen. Volgens MSV Foot wil de Nederlandse club optimaal profiteren van de degradatie van Saint-Etienne naar de Franse tweede klasse. PSV zou doelman Etienne Green naar Eindhoven willen halen. De 21-jarige Britse jeugdinternational staat er nog maar enkele maanden onder de lat, maar maakt de nodige indruk.