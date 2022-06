Noa Lang door analisten en supporters ferm aangepakt na spraakmakend interview: "Narcist", "Superarrogant" en "Praatjesmaker"

Het minste wat je van het interview van Noa Lang kan zeggen is dat het minder voorgekauwd was dan vele quotes die we op een voetbalseizoen lezen. Maar de goegemeente kan er maar heel moeilijk mee om.

Noa Lang die ostentatief over zichzelf in de derde persoon enkelvoud (en met zijn naam erbij) spreekt? Check.

Noa Lang die zegt dat het Belgisch voetbal Noa Lang gaat missen, omdat er eigenlijk haast nog nooit zo'n speler heeft gespeeld van het kaliber van Noa Lang? Check.

daily reminder that signing Noa Lang would be a fucking disaster. — Kevin (@KevinCalcio) June 1, 2022

Everyone hyped for Noa Lang, except for the people who actually understand the Dutch language



Guy is trouble 100% https://t.co/4eRwW6p4Kv — Mark Galliani 🏆 (@ACMaruk) May 30, 2022

noa lang gives me bad vibes. buddy is already disrespecting club brugge and he hasn’t even left yet. and he said he would like to use milan as a stepping stone to play for a club like madrid? 🚩 🚩 🚩 money better spent elsewhere — nico- SCUDETTO ‘22 WINNERS (@acmilanchampo21) June 2, 2022

Noa Lang needs to be humbled once he’s at Milan… So much arrogance for someone who wasn’t even the best player in Belgium last season, the best player (CDK) doesn’t talk at all however… — N (@Rossonero98x) June 1, 2022

Een beetje banter moet kunnen, maar vele analisten en supporters vinden het toch maar wat vreemd. In Italië zijn ze al bang voor zijn komst, bij pakweg Leeds zijn ze blij dat hij niet komt.

Ook Aad De Mos noemt hem een praatjesmaker, terwijl velen zich afvragen waar de bescheidenheid is gebleven.

I thought the Noa Lang thing was exaggerated until that interview man. This lad is arrogant asf — Oluremi (@FinallyMilan) June 1, 2022

The interview with Noa Lang this morning, the Insta post by Memphis this afternoon.... Why? Why are these guys always making it so hard for themselves? I just don't get it. — Scout Eredivisie ⚽🇳🇱 (@ScoutEredivisie) June 1, 2022

L’interview de Noa Lang est lunaire: soit c’est un crack absolu soit il’ est fou — Sofiane (@Soso9zb) June 1, 2022