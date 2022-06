Vitesse-aanvaller zal vrijdag niet debuteren voor Rode Duivels tegen Nederland

Loïs Openda, de 22-jarige huurling van Club Brugge die dit seizoen furore maakte bij Vitesse, werd beloond met zijn eerste selectie voor de Rode Duivels. De aalvlugge spits hoopt tijdens deze interlandperiode zijn debuut te maken, al zal dat vrijdag zeker niet het geval zijn.

Loïs Openda is immers geschorst voor het Nations League-duel van vrijdag, tegen Nederland. Openda pakte in het kwalificatieduel voor het EK U21 tegen Denemarken zijn derde gele kaart van de campagne, waardoor de spits van Vitesse een wedstrijd aan de kant moet blijven tegen de ploeg van Louis Van Gaal. Mogelijk maakt de spits zijn debuut tegen Wales of Polen.

Openda had met zijn zeven doelpunten een enorm aandeel in de kwalificatie voor het EK voor beloften, dat in 2023 in Roemenië en Georgië georganiseerd wordt.

Ook bij Vitesse was de Luikenaar erg goed bij schot: Openda was in 49 duels goed voor 23 goals en 5 assists voor de club uit Arnhem. Waar Openda volgend seizoen zal spelen, is op dit moment voer voor speculatie.