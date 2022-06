Analisten verwachten niet veel meer van Duivels op WK: "Dan hebben we het niet slecht gedaan"

Het einde van de gouden generatie zou wel eens snel grote gevolgen kunnen hebben voor de Rode Duivels.

Voor analisten Philippe Albert en Marc Degryse kan het heel snel achteruitgaan. Albert heeft zelfs weinig hoop voor het WK later dit jaar in Qatar.

“Als we de kwartfinale in Qatar halen, hebben we het niet slecht gedaan. Je voelt dat we nu al minder grip hebben op de matchen dan de voorbije jaren”, zegt hij aan Het Laatste Nieuws.

“Toen konden wij tegenstanders echt 70 minuten vastzetten op hun helft, tegen gelijk welk land waren wij toen in staat om 5, 6, 7 keer te scoren. Dat overwicht hebben we niet meer.”

Ook Marc Degryse moet toegeven dat het veel minder zal zijn. “Met Courtois en De Bruyne hebben we twee wereldtoppers, de beste op hun positie. Lukaku moet een nieuwe ploeg vinden en Eden blijft een groot vraagteken. Maar we zijn Kompany en Vermaelen kwijt, daar ligt voor mij de kwetsbaarheid.”

Al ziet Degryse wel nog een kleine opening… “We hebben kwaliteit ingeleverd en we staan niet meer op 1 in de FIFA-ranking. We zijn onze status van favoriet kwijt en dat is misschien wel goed.”