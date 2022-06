Er komt de komende jaren geen nieuw nationaal stadion in België volgens Peter Bossaert

CEO bij de KBVB Peter Bossaert sprak met Het Laatste Nieuws. Daarin zei hij dat er de komende jaren geen nieuw nationaal stadion komt. Dus wordt er vol ingezet op de renovatie van het huidige Koning Boudewijnstadion.

Het is al jaren een discussie. Komt er in België een nieuw nationaal voetbalstadion of niet? Voor het WK 2018 wou België een nieuwe bouwen, zodat ze dat WK samen met Nederland zouden kunnen organiseren. Uiteindelijk kwam daar niets uit voort en het WK ging naar Rusland. Ook waren er stemmen om het huidige Koning Boudewijnstadion te renoveren.

In een interview met Het Laatste Nieuws gaf Peter Bossaert, CEO bij de KBVB, aan dat er ook de komende jaren geen nieuw nationaal stadion komt in België.

"Op korte termijn moeten we vooral gaan voor renovaties binnen het huidige Koning Boudewijnstadion", zei Bossaert. "Er moeten een aantal substantiële verbeteringen komen, zodat het al moderner oogt. Momenteel is de overheid voorzichtig, maar misschien dat onze kandidatuur samen met Nederland en Duitsland voor het WK vrouwenvoetbal daar iets aan kan veranderen."