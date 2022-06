Gert Verheyen schat Oranje in: "Als hij er niet is, dan is Oranje de evenknie van België"

Vanavond staat de derby der lage landen op het menu. Al is het wel uitkijken wie er wel en niet speelt bij beide ploegen.

Nederland staat momenteel tiende op de FIFA-ranking, maar zou wel eens stilaan sterker kunnen staan dan de Rode Duivels. Analist Gert Verheyen ziet alvast dat Oranje back in business is. “Een Thibaut Courtois hebben ze niet. Flekken en Cillessen hebben wel goeie voeten, maar het gaat om ballen pakken”, zegt Verheyen in Het Nieuwsblad.

“Voorin hebben ze veel keuze met Lang, Bergwijn, Gakpo, Danjuma, allemaal jongens die heel goed kunnen sjotten. Maar een type Marco van Basten, een echte spits, hebben ze niet. Daar hebben wij wel nog Lukaku. Daarom grijpen ze soms naar Wout Weghorst of Vincent Janssen, die toch van een lagere kwaliteit zijn. De pure afwerker ontbreekt dus, al heeft Memphis Depay 20 doelpunten in zijn laatste 19 interlands.”

Verheyen blijft vooral kijken naar het aanvallende compartiment om het verschil te maken. “Wat ze voorin ook missen, is diepgang. Berghuis heeft dat wel, als hij in steun van de spitsen mag spelen. Donyell Malen bezit voorin nog het meeste diepgang, Depay het minst. Hij komt véél in de bal, maar draait dan wel schitterend weg van zijn tegenstander. Alleen mislukt er ook veel bij hem omdat hij met een hoge risicofactor speelt. Dat gebrek aan diepgang is een aandachtspunt. Mocht Romelu Lukaku er niet zijn, dan is Oranje al de evenknie van België.”