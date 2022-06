José Bordalas verlaat Valencia na amper 1 seizoen, Gennaro Gattuso wordt opvolger

De Spanjaard werd dit seizoen de vervanger van Javi Garcia bij Valencia, die vorig seizoen op een troosteloze 13de plek eindigde met De Vleermuizen. Bordalas deed met een 9de plek dit seizoen niet veel beter, maar wist wel de finale van de Copa Del Rey te veroveren. Die verloor Valencia eind april met strafschoppen van Real Betis, dat voor het eerst sinds 2005 nog eens een prijs pakte.

Na 1 seizoen neemt Valencia dus al afscheid van Bordalas. Italiaan Gennaro Gattuso, clublegende bij AC Milan en ex-coach van onder meer Milan, Napoli en Fiorentina, wordt hoogstwaarschijnlijk zijn opvolger. Dat laat transferexpert Fabrizio Romano weten.

Valencia are preparing contracts to complete the agreement with Rino Gattuso as new manager. Final details to be sorted, then it will be announced. ⚪️🦇 #Valencia