Twee Turkse ploegen zijn bereid vijf miljoen euro te betalen voor overbodige Antwerp-speler

Didier Lamkel Zé kende een geslaagde periode bij het Franse Metz en kan nu rekenen op interesse uit Turkije.

Je zou het bijna vergeten, maar Didier Lamkel Zé is nog steeds eigendom van Antwerp. De Kameroense international (één cap) kwam het afgelopen jaar voor drie verschillende ploegen in actie. Hij werd eerst uitgeleend aan Dunajska Streda (Slowakije), alvorens over te stappen naar FK Khimki, de hekkensluiter van de Russische eerste divisie, en vervolgens naar het noorden van Frankrijk, meer bepaald Metz, te trekken.

Zijn laatste uitleenperiode was vrij vruchtbaar, want ook al kon Metz de degradatie naar Ligue 2 niet voorkomen, scoorde Didier Lamkel Zé drie doelpunten in negen wedstrijden. Volgens Fanatik staat de Kameroener nu in de belangstelling van Fenerbahçe en Trabzonspor. Beide clubs zijn naar verluidt bereid om een bedrag van 5 miljoen euro op tafel te leggen voor de 25-jarige speler van Antwerp.