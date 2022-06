Voormalige ploeg van Mbark Boussoufa en Mehdi Carcela krijgt geen licentie en verdwijnt uit het voetbal

De voormalige rijkste club ter wereld zal in de komende weken verdwijnen. Volgens Russische media heeft Anzhi Makhachkala geen licentie gekregen en zal het daarom worden uitgeschreven.

Enkele jaren geleden werd Anzhi Makhachkala gekocht door de Russische miljardair Suleyman Kerimov. Tussen 2011 en 2014 haalde de Russische club de krantenkoppen door de rijkste club ter wereld te worden en door spelers aan te trekken als Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Lassana Diarra, Willian en coach Guus Hiddink. Uit onze Belgische competitie kwamen Mehdi Carcela en Mbark Boussoufa in actie voor de Russische ploeg.

In 2014 schakelde Anzhi Racing Genk uit in de zestiende finales van de Europa League, om vervolgens in de volgende ronde te verliezen van AZ Alkmaar. Deze prestatie zal voor altijd de beste blijven in de Europese geschiedenis van de club. Na 31 jaar bestaan zijn de Russische media het erover eens dat de club er niet in is geslaagd zijn licentie te verkrijgen om volgend seizoen in de derde divisie te spelen en daarom in de komende weken officieel zal worden uitgeschreven.