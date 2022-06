Ex-Pro Leaguespeler als ideale vervanger voor Lewandowski ?

De 23-jarige spits staat bij Bayern München op de radar als mogelijke vervanger van Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski's relatie met Bayern München lijkt ten einde te lopen. De Poolse aanvaller verklaarde onlangs dat zijn toekomst niet meer in Beieren ligt, en er gaan steeds meer geruchten over een mogelijke overstap richting Barcelona. Corrière dello Sport meldt dat Bayern München verschillende spelers heeft gepolst om hem te vervangen. De spits van Ajax, Sebastien Haller, staat in de belangstelling net als Darwin Núñez, Saša Kalajdžić, Patrik Schick en Victor Osimhen.

Die laatste speelde vroeger in onze Jupiler Pro League bij Charleroi. Dit seizoen maakte hij maar liefst 18 doelpunten en gaf hij ook nog eens zes assists in alle competities bij Napoli. Newcastle, Manchester United en Arsenal hebben ook interesse getoond. Maar De Laurentiis, de voorzitter van de Zuid-Italiaanse club, zal zijn goudhaantje niet zomaar laten gaan. 100 miljoen euro vraagt Napoli voor Osimhen, een bedrag dat Bayern niet gewend is te betalen. Maar als ze geen betere vervanger vinden, waarom niet?