Alfred Schreuder is niet de trainer die Club Brugge naar hogere toppen heeft gebracht

Alfred Schreuder vertrekt bij Club Brugge en wordt de nieuwe trainer bij Ajax. Bij Ajax Showtime gaf Guillaume Maebe, chef sport online bij Het Nieuwsblad, zijn mening over de prestaties van Schreuder en zijn vertrek.

"Het is een beetje dubbel. Hij heeft Club Brugge kampioen gemaakt, maar het is niet zo dat er nu een grote groep mensen zegt: zijn vertrek is een waanzinnig verlies", zegt Guillaume Maebe tegenover Ajax Showtime. "Daarmee wordt niet gezegd dat hij een slechte trainer is, verre van, maar hij heeft niet zo’n indruk achtergelaten dat hij de club naar hogere toppen heeft gebracht."

Na het vertrek van Philippe Clement naar AS Monaco zocht Club Brugge een trainer die dezelfde resultaten kon halen. Daarvoor heeft Schreuder gezorgd. "Hij heeft ervoor gezorgd dat de motor bleef draaien, maar er is nooit echt goed voetbal gespeeld. Het aantal wedstrijden onder Schreuder waarin Club Brugge wist te overtuigen, kun je op één hand tellen. Dat is ironisch, want de kans is groot dat hij de geschiedenis zal ingaan als de man die het qua winstpercentage het beste heeft gedaan bij Club Brugge. Hij heeft namelijk in totaal 46 op 57 gepakt. Het is een gigantisch hoog aantal."