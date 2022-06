Analist ziet geen alarmbellen afgaan voor WK Qatar en lacht met de reden

De verontwaardiging bij de supporters was groot na de 1-4-nederlaag van de Rode Duivels tegen Nederland in de Nations League.

We hadden met zijn allen het helemaal anders verwacht tegen Nederland, maar dat had Stéphane Demol niet gedaan. Geen alarmbellen dus richting WK.

“Om de simpele reden dat ik nooit geroepen heb dat we op de Wereldbeker bij de laatste vier zullen geraken. Wij behoren niet tot de vier beste landen ter wereld. Daarvoor zijn wij niet goed genoeg en ik denk dat de mensen die daar wel in geloofden nu met de voetjes op de grond staan”, lacht hij bij Het Laatste Nieuws.

“De Rode Duivels hebben lang eerste gestaan op de FIFA-ranking, maar dat is een lachwekkend klassement. Tegen Letland en San Marino winnen we met de vingers in de neus, maar tegen grote landen verliezen we. Een kwartfinale zou mooi zijn, voor alles wat daarbij komt zullen we een stevige portie geluk nodig hebben zoals wij in 1986.”