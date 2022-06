Brentford wacht op beslissing Eriksen, die op serieuze interesse van Manchester United kan rekenen

Brentford zou Christian Eriksen maar al te graag een contractverlenging aanbieden, maar er liggen kapers op de kust...

Zo zou Manchester United volgens The Mirror de transfervrije Deen maar al te graag aan zich binden. Erik ten Hag zou gecharmeerd zijn door de ex-Ajacied, en zag hem voor zijn vertrek naar Brentford een korte tijd aan het werk bij Ajax (waar Eriksen zijn conditie op peil hield). United zit daarnaast erg krap in de middenvelders: nu Pogba, Mata en Matic zeker vertrekken, en het eerder onwaarschijnlijk lijkt dat Frenkie De Jong voor The Red Devils zal tekenen, lijkt de 30-jarige Deens international een goed alternatief.

Mogelijk struikelblok: Eriksen gaf aan volgend seizoen Champions League-voetbal te willen spelen, hetgeen er bij United niet inzit. Dat is ook de reden waarom hij nog geen contractverlenging getekend heeft bij Brentford, en waarom ook ex-club Tottenham (dat volgend seizoen wel Champions League speelt) nog mag hopen op zijn handtekening.