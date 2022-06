Drie dagen na voetbalpensioen gaat Koen Persoons aan de slag als Head of Football bij Club NXT

Donderdag nam Koen Persoons nog afscheid van het voetbal, nu is de 38-jarige ex-speler van onder meer Sporting Lokeren en Oud-Heverlee Leuven de nieuwe Head of Football bij Club NXT. Hij vervangt de net vertrokken Tim Smolders.

Lang heeft Club Brugge niet moeten zoeken naar een nieuwe Head of Football. Woensdag nam Tim Smolders na één jaar al afscheid van club (lees hier), waardoor er naar een vervanger werd gezocht. Met Koen Persoons hebben ze die gevonden. De 38-jarige ex-speler van Sporting Lokeren en Oud-Heverlee Leuven moet de taken van Smolders overnemen bij Club NXT.

Koen Persoons nam donderdag nog afscheid van het voetbal nadat hij nog een laatste keer kampioen werd met Ninove in tweede Nationale. Met de nieuwe functie als Head of Football bij Club NXT blijft Persoons in de voetbalwereld actief.