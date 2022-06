'Belangrijkste pion in jeugdopleiding stopt na amper een jaar bij Club Brugge'

Niet alleen spelers verlaten deze zomer Jan Breydel, ook in de staff verdwijnen er pionnen.

Club Brugge moet opnieuw op zoek naar een hoofd jeugdopleiding. Tim Smolders houdt het na een jaartje al voor bekeken, zo laat de club weten op zijn website.

Vorige zomer volgde Smolders Pascal De Maesschalck op. Die laatste vertrok toen richting AS Monaco om er dezelfde functie uit te oefenen.

Een reden voor het vertrek wordt er niet genoemd. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet meteen duidelijk. "Club zal in de komende weken communiceren over de invulling en opvolging van de functie", klinkt het op de website

Smolders is ook een ex-speler van blauwzwart. Hij werkte ook als assistent van Rik De Mil bij Club NXT.