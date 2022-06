Hoog bezoek op Stayen: volg laatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Schotland live

Onze U21's spelen op dit moment hun laatste kwalificatiematch tegen Schotland voor het EK van 2023 in Roemenië en Georgië.

Roberto Martinez is te gast om onze beloften in hun laatste kwalificatiematch aan het werk te zien. De wedstrijd is echter van geen tel meer, aangezien de jonge Duivels zich na een 1-1-gelijkspel tegen Denemarken in maart al plaatsten voor het Europees kampioenschap.

Je kan de wedstrijd tegen Schotland live volgen via de RBFA-app.