Jacky Mathijssen tevreden met campagne van Jonge Duivels: "Veel grinta getoond"

De Jonge Duivels hebben hun EK-kwalificatiecampagne afgesloten met een scoreloos gelijkspel tegen Schotland.

De kwalificatie werd in Sint-Truiden afgesloten met een gelijkspel. De ploeg verloor geen enkele keer in de kwalificatiecampagne. "Ik zou hier vooraf met twee handen voor getekend hebben", zei de trainer van de Jonge Duivels bij Proximus Pickx Sports.

"Het was een moeilijke match in lastige omstandigheden. Veel spelers maakten hun debuut en anderen kregen meer speeltijd. Toch ben ik wat teleurgesteld omdat we beter kunnen."

"De meesten kennen elkaar al van bij de U19 en ik heb een groep gezien die er gedurende de campagne helemaal voor wou gaan en grinta toonde, wat niet altijd makkelijk is."