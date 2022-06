DEEL 2: Je zou denken dat het gewone Nederlandse afkortingen zijn, maar er zit een hele betekenis achter...

Zowat elke clubnaam ter wereld heeft een acroniem, een afkorting bestaande uit de eerste letters van de woorden. FC (Football Club) of VV (Voetbal Vereniging) kennen we allemaal, maar Nederlandse voetbalclubs gebruiken vaak minder voor de hand liggende afkortingen en clubnamen...

Terug top onder oude naam

Drie jongens die op een plein in Oss de club "Klein Maar Dapper" (KMD) oprichten: leuk, maar vreemd genoeg zijn er meerdere Nederlandse clubs die onder dat acroniem (zoals KMD Wateringen) door het leven gaan. De mannen uit Oss beslissen dus het over een totaal andere boeg te gooien: in 1930 speelt TOP Oss zijn allereerste competitiewedstrijd? Top? Niet in die betekenis, want de club speelde op dat moment in de allerlaagste Nederlandse amateurdivisie.

TOP staat echter voor "Tot Ons Plezier". Plezier beleefde de club toen het in 1939 voor het eerst in haar geschiedenis kampioen werd (in de laagste amateurklasse), maar de 5 jaren erna waren gitzwart. In 1940 kwam de thuisbasis van Oss in handen van de Duitse bezetter, werd er een noodcompetitie (met minder wedstrijden) geïnstalleerd, en raakten er 2 spelers van TOP permanent gehandicapt tijdens de oorlog.

De jaren nadien daarentegen waren wel rooskleurig. In 1949 werd het kampioen in de voorlaatste amateurreeks, en vanaf het jaar 1955 mocht het zich voor het eerst een Nederlandse profclub noemen. De successen kenden nadien een gestage groei, waardoor de club zich in 2009 wou distanciëren van de amateurnaam "Tot Ons Plezier" en werd omgedoopt tot FC Oss. Onder die naam degradeerde het in 2010 naar het derde niveau in Nederland, en in 2019 werd de naam weer veranderd naar TOP. Toeval of niet, in dat jaar speelde het haar beste seizoen ooit (6de in de Nederlandse tweede klasse).





Vooruit!

Go Ahead Eagles: het klinkt meer als een naam voor een Amerikaans football- of ijshockeyteam, toch gaat het over een Nederlandse voetbalclub uit Deventer met een rijke geschiedenis. In 1902 besloten enkele jongens een bal te kopen met hun gespaarde Sinterklaasgeld en elke zondag -op klompen weliswaar- te voetballen in een Deventers park. De groep, die zichzelf intussen de naam "Vooruit!" had gegeven, werd steeds groter en groter, en steeds meer parkbewoners dienden klacht in bij de Volksbond van Deventer wegens te veel overlast.

Het signaal voor de bond om de jongens elke zondag een veld beschikbaar te stellen. En niet zomaar een: dat van Koninklijke UD. Op dat moment dé club van Deventer, en op dit de oudste nog bestaande veldsportvereniging van Nederland (1875). Al snel overschaduwde de groep enthousiaste jongens hun grote broer: de nieuwe clubnaam "Be Quick", waarmee het zich in 1905 wou inschrijven bij de Nederlandse voetbalbond, was dan ook niet uit de lucht gegrepen.

Er was echter een probleem: een club uit Zutphen had die naam al ingenomen, waardoor het besloot terug te keren naar de oude naam. "Vooruit" werd vertaald naar "Go Ahead" en vele jaren later (in 1971) werd daar "Eagles" aan toegevoegd, aangezien toenmalig Welsch coach Barry Hughes de club een meer Engelse uitstraling wou geven. Daarnaast zou "Eagles" staan voor de adelaar in het stadslogo, die sinsdien ook een plek kreeg in het clublogo. Go Ahead Eagles was een feit.

Dubbele fusie

Ook achter de naam van Roda JC gaat er een hele geschiedenis schuil. Om het "simpel" te houden, keren we terug naar 1954. Toen ontstond Roda Sport uit een fusie tussen Bleijerheide en Kerkrade, terwijl Rapid JC staat voor een combinatie tussen Rapid en Juliana. Roda Sport, wat staat voor de streek Land van Rode en dus niet Recht Op Doel Af, en Rapid JC versmolten in 1962 samen tot wat het op de dag van vandaag is: Roda JC.

Rapid JC is de enige van die 4 fusieclubs die mocht aantreden in de Europa Cup 1/Champions League (in het seizoen 1956/1957), en is daarmee ook de eerste Nederlandse vertegenwoordiger van het kampioenenbal. Alles kan in voetbal, maar wij betwijfelen toch ten zeerste dat Roda JC ooit nog zal aantreden in de Champions League...