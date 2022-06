Tegenstander van Rode Duivels op WK in Qatar momenteel ... in staking

Het is niet enkel bij de Rode Duivels dat de zorgen opduiken. Bij een land dat op het WK tegenstander is van België, is momenteel een staking aan de gang.

Op het WK in Qatar zal Canada in de groepsfase één van de landen zijn in de poule van de Rode Duivels. Sterker nog, de eerste wedstrijd van Canada op dat WK is tegen de Rode Duivels. Ook bij de Canadezen verloopt de voorbereiding allesbehalve vlot.

Dat heeft te maken met extrasportieve redenen. Er stond vandaag een vriendschappelijke thuiswedstrijd tegen Panama op het programma, maar die affiche is op het laatse moment afgelast. De Canadese spelers zijn niet tevreden over een verloningsvoorstel van de federatie en hebben beslist om niet te spelen.

Ze vinden ook dat het voorstel te lang op zich liet wachten en eisen onder meer 40 procent van het prijzengeld op het WK. Nick Bontis, de voorzitter van de Canadese voetbalfederatie, legde inmiddels ook een verklaring af over het annuleren van de wedstrijd tegen Panama.