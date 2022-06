Geprikkelde Martinez gaat in het verweer: "Het stoort me dat er getwijfeld wordt aan de attitude van mijn spelers"

Drie dagen na de pandoering tegen Nederland blikte Roberto Martinez terug. De bondscoach zette zijn spelers uit de wind, maar maakte een geprikkelde indruk. Al te grote conclusies wil de Spanjaard niet hangen aan de nederlaag tegen Nederland.

"Onze eerste 25 minuten waren erg goed, we hadden veel controle. Tot we plots te weinig intensiteit toonden in balverlies. In defensief opzicht was het vanaf toen te weinig. Het zou oneerlijk zijn om daarvoor enkel de defensie met de vinger te gaan wijzen. Dat Van Gaal wist dat we geen druk gingen zetten? Met alle respect voor meneer Van Gaal, maar hij zei vorige week dat Noa Lang meer kans maakt dan Kevin De Bruyne om de Gouden Bal te winnen...", aldus Roberto Martinez. "De wedstrijd verliep veel meer gelijkopgaand dan de score doet uitschijnen. We zijn nog steeds een beter team dan Nederland.

Na de nederlaag sloeg de scepsis over het Belgische team toe. Roberto Martinez benadrukte dat hij niet panikeert na zaterdag. "We móeten verbeteren, want na een 1-4 is natuurlijk niet alles rozengeur. Ik heb heel veel informatie gewonnen, waarmee ik aan de slag kan gaan. Pas na vier matchen kunnen we conclusies gaan trekken. Er zullen tegen Polen veranderingen zijn, maar dit moet niet gezien worden als een reactie na zaterdag. Na Polen zullen meer jonge jongens de kans krijgen om zich te tonen. Wie? Dat zullen ze zelf op het trainingsveld moeten afdwingen."

Kritiek

De voorbije weken lieten enkele Rode Duivels hun ongenoegen blijken over het feit dat ze in juni nog vier interlands moeten afwerken. Heel wat jongens kregen het verwijt dat ze er zaterdag niet alles aan gedaan zouden hebben. Iets waarop Martinez graag wilde reageren. "Kijk, ik verwacht niet dat de mensen blij zijn omdat we niet gewonnen hebben, maar het irriteert me dat er getwijfeld wordt aan de intenties van mijn spelers. Zij zijn enorm betrokken en hebben er alles aan gedaan... Deze ploeg speelt al jaren op een consistent niveau, hun betrokkenheid mag écht niet in vraag gesteld worden."

Ook de tactische flexibiliteit van Roberto Martinez zelf wordt in vraag gesteld. Daar heeft de Spanjaard naar eigen zeggen dan weer helemaal geen probleem mee. "Dat raakt me niet. Als we winnen, heb ik nog nooit gelezen dat de tactiek slecht was. Tactiek zal nooit een wedstrijd winnen, wel de manier waarop die uitgevoerd wordt. Ik heb er begrip voor dat mensen na een nederlaag met de vinger wijzen naar de tactische keuzes van de coach."