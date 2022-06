Gilles De Bilde heeft extra informatie over inzetbaarheid van Romelu Lukaku

De nederlaag tegen Nederland is hard aangekomen bij de Rode Duivels. Dat ook Big Rom nog gemist moet worden, maakt het alleen maar erger.

Bondscoach Roberto Martinez had de Rode Duivels duidelijk heel wat te vertellen maandag op training. Gilles De Bilde was erbij en deed zijn verhaal bij VTM Nieuws.

“Ik heb in het verleden heel vaak lachende gezichten gezien, maar dat was nu helemaal niet het geval”, klinkt het. “De sfeer is bedrukt en je merkt aan alles dat de nederlaag weegt op de groep.”

Ook de blessure van Romelu Lukaku kwam ter sprake. “De kans is groot dat Lukaku ook tegen Wales niet zal spelen. Er wordt wel verwacht dat hij voor het laatste duel tegen Polen wél zal gerecupereerd zijn. Dat is toch een grote opsteker, zeker als je weet dat Polen toch wel een ander kaliber is qua tegenstander in vergelijking met Wales.”