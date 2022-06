'Manchester City wil Premier League op z'n kop zetten en Engels international oppikken bij concurrent'

Manchester City wil de kern gevoelig versterken om eindelijk de Champions League te winnen. Erling Braut Haaland was al één van die pionnen, maar Pep Guardiola heeft nog meer plannen.

Volgens The Daily Mail heeft Manchester City de pijlen gericht op Bukayo Saka. De 14-voudig Engels international was het voorbije seizoen één van de absolute sterkhouders bij Arsenal FC.



The Gunners deden al meerdere pogingen om het contract van de 20-jarige middenvelder open te breken, maar zonder succes. Daar zit de interesse van The Citizens voor iets tussen.

Nu verkopen of héél véél geld dreigen te mislopen?

Voor de volledigheid: de overeenkomst van Saka loopt tot medio 2024. Al lijkt het vanzelfsprekend dat Arsenal snel moet schakelen als ze op financieel vlak de jackpot willen winnen.