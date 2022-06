Rondje op de Nations League: Italië wint én pakt leiding, terwijl Engeland nieuw verlies in slotminuten kan voorkomen

De Rode Duivels moeten morgen het één en ander rechtzetten tegen Polen. Engeland is de Nations League echter dramatisch gestart.

Duitsland 1 - 1 Engeland

Na het verlies in Hongarije kon Engeland tenauwernood een nieuw verlies voorkomen. Hatrry Kane trapte in de slotminuten een strafschop voorbij Manuel Neuer. Voor de volledigheid: aan de overkant was Jonas Hofmann goed voor het doelpunt.

Italië 2 - 1 Hongarije

La Squadra leek aan de rust gewonnen spel te hebben na doelpunten van Nicolo Barella en Lorenzo Pellegrini. Gianluca Mancini bracht met een eigen doelpunt de spanning terug in de wedstrijd, maar een nieuwe stunt zat er voor Hongarije niet in.