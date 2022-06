Primeur: Rode Duivels spelen tegen Polen in zwart shirt dat oorspronkelijk ontworpen was voor Red Flames

De Red Flames kregen twee maanden geleden een eigen zwarte outfit, die speciaal ontworpen was voor het EK vrouwenvoetbal in Engeland deze zomer.

What’s your favourite new kit? Left 🟡 or right ⚫️? pic.twitter.com/WvB2X6Zlp3

Nu is dat zwarte thuisshirt dus ook ontworpen voor de Rode Duivels, die er volgende wedstrijd tegen Polen voor het eerst in zullen aantreden.

Our Devils will play against Poland in the @BelRedFlames shirt. 😍 #DEVILTIME pic.twitter.com/tKaOCnAJUq