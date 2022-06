Roberto Martinez helemaal afgemaakt: "Er zijn trainers voor minder ontslagen"

De uitleg die bondscoach Roberto Martinez gaf na de nederlaag tegen Nederland gaat er bij veel mensen niet in.

Eén ding moet je hem wel geven. Roberto Martinez weet als eeuwige positivo altijd en voor alles een uitleg te vinden. Dat deed hij na de nederlaag tegen Nederland ook weer.

“Ik hoor en lees dat Martinez deze wedstrijden om de Nations League moet gebruiken om een aantal spelers speelminuten te geven”, schrijft François Colin op De Witte Duivel. “Zelf gaf hij ook aan niet te spelen om te winnen (er zijn trainers voor minder domme uitspraken ontslagen), maar om het WK voor te bereiden.”

“Het is je reinste onzin. Je bereidt in juni geen spelers voor op het WK. Welk nut heeft het dat Hazard en co deze maand vier keer spelen als ze over enkele maanden bij hun club weer op de bank zitten. Het is tijdverlies en het WK komt er al in zes maanden aan.”