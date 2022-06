Anderlecht kan evengoed de handdoek gooien: 'Bayern München heeft een beslissing genomen over Zirkzee'

Peter Verbeke wacht de loodzware taak om RSC Anderlecht van een volledig nieuws spitsenduo te voorzien. Na Christian Kouamé is het zo goed als zeker dat ook Joshua Zirkzee niet zal blijven.

Kicker weet dat Joshua Zirkzee in de voorbereiding zijn kans zal krijgen bij Bayern München. Der Rekordmeister wil zich op die manier voorbereiden op het mogelijke vertrek van Robert Lewandowski.

Na die voorbereidingsweken zal er uiteindelijk een beslissing vallen. Eén ding is zeker: in het geval van een transfer wil Bayern niét meewerken aan een nieuwe verhuur. Het prijskaartje van zo’n tien miljoen euro is dan weer geen spek naar paars-witte bek.