STVV laat ex-aanvoerder via berichtje weten dat hij niet langer welkom is: "Dat is blijkbaar het voetbal... big business"

Door een vervelende blessure kwam Steve De Ridder afgelopen seizoen niet verder dan twaalf competitiewedstrijden, waarin de ervaren rot zijn waarde voor STVV bewees. Toch is er volgend seizoen geen plaats meer voor de ex-aanvoerder van de Kanaries. In HBVL reageert De Ridder op het nieuws.

"Ik kreeg maandag een berichtje dat ik niet uitgenodigd word voor de eerste training (van dinsdag, red.). De reden is dat de coach alleen wil werken met jongens die willen blijven bij de club. Eind vorig seizoen had ik een gesprek met technisch directeur Andre Pinto, waarin hij zei dat het moeilijk zou worden voor mij en dat ik beter een andere oplossing kon zoeken."

"Het is dus logisch dat ik bezig was met een vertrek, maar dan moet je nog niet op deze manier omgaan met een speler die drie jaar alles voor de club heeft gegeven", aldus Steve De Ridder. "Ik vind dat ze tenminste eens konden bellen. Maar dat is blijkbaar het voetbal... het is big business. Ik kan het wel plaatsen."

De ervaren middenvelder mag -ondanks het feit dat hij nog een jaar contract heeft- transfervrij vertrekken op Stayen. "Het zou zot zijn dat ik niet mag meetrainen, maar dat ze wel nog geld gaan vragen voor een transfer. Er is al wel wat interesse, maar het moet nog concreet. Ik ben op zoek naar een ploeg met ambitie. Ik kan zeker nog van nut zijn in 1A, dat heb ik de laatste jaren genoeg getoond", besluit Steve De Ridder.