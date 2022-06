Weinig hoop voor nationale ploeg: "Rode Duivels gaan in vrije val"

Wat één wedstrijd toch kan doen. De nederlaag tegen Nederland veegt alle geloof in de Rode Duivels weg.

Ook in Nederland wordt scherp gereageerd op de wanprestatie van de Rode Duivels, al wordt ook de prestatie van de Nederlanders geminimaliseerd tegen “een verzameling oude uitgebluste Belgen”, zo zegt Valentijn Driessen in De Telegraaf.

“België zit aan de pensioengerechtigde leeftijd, heeft de eerste plaats op de wereldranglijst ingeleverd en gaat zonder twijfel een vrije val maken op die lijst”, concludeert hij.

Het mag duidelijk zijn dat deze generatie duidelijk op is. Al is het wel de vraag of dit over het voorbije seizoen gaat, of over de hele generatie op zich. In de gegeven context zou het WK in Qatar een stevig fiasco kunnen worden.