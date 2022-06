Youri Tielemans over de 'ouderen' bij de Rode Duivels en de nederlaag tegen Nederland: "Eerste minuten waren we heer en meester"

Youri Tielemans sprak deze namiddag de pers toe naar aanleiding van de wedstrijd van morgen tegen Polen. De Rode Duivel had het ook kort over zijn toekomst bij Leicester City.

Volgens de 25-jarige Youri Tielemans moet je niet zomaar de "ouderen" van het veld halen. "Dat is een keuze voor de trainer, en dat ben ik nog niet. Iedereen is klaar om te spelen, ook de jonge generatie, maar het is ook belangrijk om de meer ervaren spelers rond ons te hebben. Het is niet dat je na één nederlaag alles overhoop moet gooien. Het is één keer gebeurd en hopelijk gebeurt het niet meer", is Tielemans duidelijk.

Waar de jonge middenvelder volgend jaar speelt is nog een groot vraagteken. "Ik voel mij heel goed bij Leicester City en heb er nog een jaar contract. Maar ik moet aan mijn carrière denken en keuzes maken en misschien komt er wel één van mijn kant", vertelt de ex-speler van Anderlecht.

Daarnaast ging de Rode Duivel even terug op de nederlaag tegen Nederland. "We hebben tactische zaken uitgeprobeerd, eerste 20 minuten waren we heer en meester. Maar dan was de intensiteit wat minder. Dan maakt het niet uit wat je doet op gebied van tactiek als de intensiteit niet aanwezig is. Nederland nam de wedstrijd over en het was moeilijk om te reageren", besluit de middenvelder van Leicester City.