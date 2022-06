Gert Verheyen maakt zich zorgen: "Vroeger wisten we waar de ondergrens lag"

De Rode Duivels hebben tegen Polen geen keuze meer. Er moet gewonnen worden om een nieuwe blamage te voorkomen.

Gert Verheyen zag de 1-4 nederlaag tegen Nederland ook met lede ogen aan en dus is het niet zomaar een evidentie meer dat Polen zal geklopt worden.

Discipline

"We hebben veel wedstrijden gewonnen tegen tegenstanders van het kaliber van Polen. Soms leek het makkelijk, maar je moet ook gedisciplineerd zijn en scherp in het hoofd om dergelijke ploegen aan de kant te zetten."

En de analist is niet helemaal zeker: "Na de wedstrijd tegen Nederland weet je niet meer wat te verwachten van deze Duivels. Vroeger wisten we waar de ondergrens lag. Voorspellingen worden moeilijker”, klinkt het in Het Nieuwsblad.