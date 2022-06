Louis van Gaal gaat los tegen journalist die zege tegen België minimaliseerde

Valentijn Driessen schreef voor de Telegraaf een column waarin stond dat de zege van Nederland tegen de Rode Duivels eigenlijk niet veel voorstelde.

Driessen vond dat veel ophef over de zege tegen de Belgen niet nodig was. Op zijn persconferentie in Cardiff ging Van Gaal, die eerder al botste met Driessen, tegen de journalist in.

“Ik heb voor het eerst je column gelezen”, zei Van Gaal. “Voorlopig zal er geen polonaise worden gelopen, als jij zegt dat het allemaal niets voorstelde. Ik denk dat België echt gespeeld heeft om te winnen, in tegenstelling tot wat jouw column zegt. De beste heeft gewonnen.”

Al geeft Van Gaal ook dat het plots allemaal wel heel vlotjes ging. “Dat het op een gegeven moment zo fantastisch liep met Nederland en dat bijna iedere kans een goal was, is ook een beetje geluk. Maar je dwingt het af, omdat je goed in de wedstrijd zit.”

“Ik loop nooit de polonaise. Wij zijn alweer bezig met Wales en het formeren van het elftal. Maar we moeten niet onze ogen sluiten dat we toch aardig gespeeld hebben.”