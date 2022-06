OFFICIEEL: Karel Geraerts is officieel trainer van Union

Het is officieel. Karel Geraerts is de nieuwe trainer van Union en volgt daarmee Felice Mazzu op.

Karel Geraerts is officieel trainer van Union. Dat heeft de Brusselse club nu ook zelf laten weten. Hij heeft een contract van onbepaalde duur. De volgende dagen zal zijn staff verder aangevuld worden. Sinds 2019 is Geraerts al lid binnen de coaching staff van Union.

"De eerste keer toen ik Karel ontmoette, was ik onder de indruk van zijn positiviteit en openheid", zegt voorzitter Alex Muzzio. "En die eigenschappen zijn de afgelopen jaren nog meer naar boven gekomen. Hij heeft de voorbije seizoenen bewezen dat hij een een sterke leider is en beschikt over een uitmuntend voetbalverstand. De hele club is dan ook opgetogen dat Karel nu onze T1 is."