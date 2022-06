OFFICIEEL Weg open voor Belgische invasie bij FC Metz

Het avontuur van Frédéric Antonetti bij FC Metz is officieel ten einde.

Na vier seizoenen moet Antonetti vertrekken bij FC Metz. Toen hij in 2018-2019 aangesteld werd in Ligue 2 pakte hij meteen de titel en de promotie. De voorbije twee seizoenen wist Metz zich te redden in Ligue 1, maar dit jaar liep het fout voor Antonetti en zijn spelers.

De samenwerking werd nu stopgezet. “FC Metz dankt Frédéric Antonetti voor zijn jarenlange samenwerking en wenst hem het allerbeste voor de rest van zijn carrière”, laat de club weten.

Emilio Ferrera werd al genoemd als mogelijke T1 bij Metz. Michel Preud’homme zou de nieuwe sportief directeur worden. Marc Grosjean zou T2 kunnen worden en ook Luciano D’Onofrio zou een job krijgen in Metz.