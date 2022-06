Nieuw seizoen, nieuwe trainer, dus ook nieuwe kans voor Michel Vlap bij Anderlecht?

Michel Vlap komt terug naar Anderlecht na een uitleenbeurt bij Twente. Is de Nederlander klaar om opnieuw zijn kans te gaan bij paars-wit?

Met toeters en bellen werd Michel Vlap in de zomer van 2019 binnengehaald door Anderlecht. Voor een bedrag van rond de 7 miljoen euro maakte hij de overstap van Heerenveen naar de Belgische hoofdstad. Er waren hoge verwachtingen voor de nummer tien die in de Eredivisie vaak wist te scoren. Die verwachtingen wist Vlap echter nooit volledig in te vullen. In zijn eerste seizoen was hij een vaste waarde in de ploeg van Vincent Kompany. Voor de coronauitbraak speelde hij 25 wedstrijden, scoorde hij tien keer en gaf hij ook twee assists. In de laatste maand voor corona leek Vlap echt vertrokken bij paars-wit met vijf doelpunten en twee assists op drie wedstrijden.

In het seizoen 2020/2021 was Michel Vlap echter geen vaste waarde meer. Voor nieuwjaar speelde hij slechts 620 minuten in de Jupiler Pro League en daarin wist hij slechts één keer te scoren. Hij werd uitgeleend aan Bundesligaploeg Arminia Bielefeld. Zijn eerste wedstrijd in Duitsland werd een succes. Met een goal en een assist zorgde Vlap voor een 3-3 gelijkspel op het veld van Bayern München. Echter overtuigde Vlap niet in de weker die daarop volgden en zo verzeilde hij ook daar op de bank.

Terug naar de Eredivisie

Ook vorige zomer werd duidelijk dat Vlap geen deel uitmaakte van de plannen van trainer Vincent Kompany. Begin augustus besloot Eredivisieploeg FC Twente de Nederlander dan ook voor een seizoen te huren. Spijt zullen ze bij Twente niet hebben van die beslissing. Qua statistieken wist Vlap niet echt te overtuigen in Nederland, maar hij speelde wel elke wedstrijd. Slechts drie keer begon hij op de bank, de andere 31 wedstrijden startte hij in de basis.

Met vijf doelpunten en slechts twee assists kon de 25-jarige Nederlander wel beter doen qua statistieken, maar dat maakt hem niet minder geliefd bij Twente. “Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen”, verklaarden ze bij de Eredivisieploeg enkele weken geleden. Vlap haalde met Twente opnieuw Europees voetbal. Dat werd in de stad heel hevig gevierd, met Michel Vlap als showbeest. "Hij is echt een gangmaker", reageerde coach Ron Jans.

Nieuwe kans bij Mazzu?

Vlap heeft kunnen genieten van zijn jaartje Nederland. Of hij met dezelfde energie terugkomt naar België deze zomer valt af te wachten. Felice Mazzu zal alleszins toch overwegen om hem een nieuwe kans te geven bij paars-wit. Dat het tussen Vincent Kompany en Michel Vlap scheef zat was al lang duidelijk, maar met een nieuwe coach weet je maar nooit. Wie weet kan de aanvallende middenvelder uit Sneek volgend jaar wel één van de belangrijkste mannen worden bij Anderlecht, al heeft hij dat ook zelf voor een groot deel in de hand. Vlap ligt nog onder contract tot 30 juni 2024 bij Anderlecht.