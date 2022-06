Officieel: KAS Eupen legt jeugdproduct Club en Genk tot 2027 vast

Straf nieuws bij KAS Eupen, waar een speler een ferme contractverlenging heeft getekend voor meerdere seizoenen.

Eupen heeft het contract van Gary Magnée opengebroken tot juni 2027. De rechtsachter speelde afgelopen seizoen zestien keer voor de Oostkantonners.

Na een zware blessure aan de kruisbanden in 2021 lijkt hij helemaal opnieuw terug en de Panda's hebben dus heel wat vertrouwen in hem.

De 22-jarige speler is een jeugdproduct van Genk en Club Brugge, maar zit dus al even bij Eupen. "Hij hoort bij de grootste talenten van de regio en we zijn blij dat hij langer bij ons blijft", aldus directeur-generaal Christoph Henkel.