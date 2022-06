🎥 Gareth Bale neemt het op voor Kevin De Bruyne: "Er moet iets veranderen"

De opmerkingen van Kevin De Bruyne over de overvolle kalender en zijn gebrek aan motivatie voor de Nations League hebben tot veel kritiek geleid. Maar Gareth Bale begrijpt de Rode Duivel.

Gareth Bale heeft Kevin De Bruyne verdedigd in een persconferentie voor de wedstrijd van Wales tegen België vanavond in Cardiff. Voor de flankspeler, heeft de duivel gelijk om met de vinger naar de kalender te wijzen. "Iemand aan de lunchtafel zei dat Kevin De Bruyne volgend seizoen 79 wedstrijden zou kunnen spelen, en maar drie weken vrij zou hebben. Dat is veel te veel. Sommige dingen moeten duidelijk veranderen," zei Bale.

"Ik denk dat elke speler je zal vertellen dat er op dit moment te veel wedstrijden op de kalender staan. Het is onmogelijk om zoveel wedstrijden op een hoog niveau te spelen. Er zullen consequenties zijn, het is onvermijdelijk", klaagde de Welshman. "Het lichaam van mensen kan zo'n schema jaar na jaar niet aan. Er moet iets veranderen. De mensen aan de top van het voetbal moeten iets doen, maar er komt natuurlijk ook geld bij kijken", concludeert Gareth Bale.

