Kwestie van tijd? Dit is het laatste obstakel op weg naar knaltransfer Noa Lang

De deal is al een paar weken in de lucht aan het hangen, maar nu zou er een definitieve doorbraak zijn in het dossier.

Noa Lang lijkt van Club Brugge onderweg naar AC Milan. Daar is al een hele lange tijd sprake van en nu zou het ook zo goed als in kannen en kruiken zijn. Amerikaans fiat Milan en Lang hebben al een akkoord gevonden, de Nederlandse winger gaat voor liefst vijf seizoenen tekenen en daarin zo'n vijftien miljoen euro scheppen. Ook Club Brugge en Milan zouden er nu volgens Vandaag Inside uitzijn. Het enige dat nog moet gebeuren is groen licht krijgen van de nieuwe eigenaars van AC Milan. Daarna kan het heel snel gaan.