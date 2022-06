🎥 Samuel Eto'o geeft Ngadeu en co veeg uit de pan in emotionele speech: "De plaatsjes op het WK zullen duur zijn"

Kameroen begon donderdag aan de kwalificaties voor de Africa Cup met een 0-1-zege tegen het bescheiden Burundi. Wie dacht dat er na afloop een hoerastemming zou heersen in de kleedkamer, kwam bedrogen uit.

Voorzitter van de Kameroense voetbalbond Samuel Eto'o betrad na afloop de kleedkamers om er zijn spelers een veeg uit de pan te geven. In een emotionele speech wijst de voormalige topspits zijn spelers op hun taken.

"Het was niet goed, het was hélemaal niet goed. Ik ben aangesteld om de zaken te veranderen. De plaatsjes zullen duur zijn. Niemand hier is zeker dat hij erbij zal zijn op het WK, zeker niet na wat ik vandaag gezien heb. Jullie moeten jullie job doen, anders zal ik kinderen opstellen. Ik geef alles, zelfs mijn leven, zodat jullie in de best mogelijke omstandigheden op het veld kunnen komen. Kameroen... er is niets mooier dan dat, jongens", klinkt het in een emotionele speech.