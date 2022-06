David Neres kan de overstap maken van Shakhtar Donetsk naar de Serie A

David Neres koos afgelopen winter nog voor Shakhtar Donetsk, maar kan nu een absolute toptransfer verwezenlijken.

Door de situatie in Oekraïne was de transfer van David Neres van Ajax naar Shaktar Donetsk nog geen groot succes. De Oekraïnese competitie lag stil (en nog steeds) waardoor hij geen speelminuten kon vergaren.

Volgens Sky Sport Italia overweegt Juventus om Neres deze zomer aan de selectie toe te voegen. De Italiaanse topclub ziet in de voormalig Ajax-aanvaller een welkome versterking voor volgend seizoen.

Juventus moet wel snel beslissen of het Neres definitief wil aantrekken. Volgens het Italiaanse medium is er namelijk een serieuze kaper op de kust. Ook de Portugese topclub Benfica heeft de aanvaller in het vizier.