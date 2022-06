Van der Vaart is hard voor sterspeler Oranje: "Hij is voor ons wat Robben was maar brengt het niet"

Memphis Depay was zaterdagavond kind van de rekening bij Oranje. De aanvaller miste een penalty tegen Polen in de blessuretijd waardoor Oranje thuis niet kon winnen.

Na 50 minuten stond Polen 0-2 voor op het veld van Nederland en dat zonder Robert Lewandowski. Voor de Rode Duivels ging het net makkelijker zonder de spits aangezien hij het enige doelpunt maakte voor Polen tegen de Rode Duivels en het na zijn wissel 6-1 werd.

In 5 gekke minuten zette Nederland de scheve situatie helemaal recht en zo stond het 2-2 na 55 minuten. Oranje bleef drukken en kreeg in de slotfase een ultieme poging om ook nog over de Polen te gaan maar Depay trapte tegen de buitenkant van de paal.

Oranje-legende Rafael Van der Vaart is alleszins niet tevreden met de manier waarop Depay voetbalt. "Hij voetbalt bij Barcelona en is onze beste speler. Hij is voor ons wat Arjen Robben vroeger was, maar hij brengt het helaas niet", klonk het snoeihard.

De statistieken van Depay bij Nederland zijn echter allesbehalve slecht. Zo scoort hij aan de lopende band en is hij al de derde best scorende Nederlander ooit. Maar.. Statistieken zijn niet alles...

Why I don’t rate stats,Depay is not top 10 all time one Netherlands history but see goals https://t.co/zn3zS8lkap — EL JEFE (@kwaku_maestro) June 4, 2022