📷 Nieuwe trainer Lommel, Steve Bould (ex-Arsenal) gearriveerd in de Kempen

Aan de zijde van Arsène Wenger zat de nieuwe coach van SK Lommel voor de volle zeven jaar. Nu gaat hij voor het eerst zelf als hoofdtrainer aan de slag.

Het is al een tijdje bekend dat Steve Bould volgend seizoen SK Lommel zal coachen in 1B. De voormalige assistent- en jeugdtrainer van Arsenal. Hij neemt het roer over van Brian Eastick. Sinds vandaag is hij gearriveerd in de Kempen voor zijn nieuwe uitdaging.

Bould maakte in het verleden ook een mooie carrière als speler. De inmiddels 59-jarige Engelsman was twee keer international en speelde voor Arsenal, Stoke City en Sunderland. Hij won twee keer de Premier League, één keer de FA Cup, één Engelse supercup en de Europacup II met Arsenal. Ervaring genoeg dus.