Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Contracten in Italië én Spanje liggen klaar, maar ook deze avontuurlijke uitdaging ligt op tafel

Waar ligt de toekomst van Dries Mertens? Een verlengd verblijf bij SSC Napoli zit nog steeds in de pijplijn, maar ondertussen kreeg de Rode Duivel een pak telefoontjes van geïnteresseerde clubs.

Het liefst van allemaal wil Dries Mertens bij SSC Napoli blijven. De aanvaller is niet alleen God in Napels, maar ook het leven in Zuid-Italië wil hij niet zomaar opgeven. Al verlangt Mertens boter bij de vis: een meerjarig contract én liefst niet (te veel) inleveren.

Al heeft hij keuze genoeg als hij beslist om alsnog te verhuizen. Het contract bij AC Milan, FC Internazionale én AS Roma ligt klaar met een pen ernaast. In het buitenland lijkt Valencia CF het meest concreet, maar Mertens kan er ook voor kiezen om de Grote Plas over te steken.

Liever niet naar Canada?

Toronto FC deed afgelopen winter al een poging om Mertens te verleiden tot een avontuur in de MLS. In Canada zou de Rode Duivel alvast herenigd worden met Lorenzo Insigne. Al gaf Ciro enkele maanden geleden al aan dat zo’n avontuur hem niet meteen kan aanspreken.