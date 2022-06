Roberto Martinez over het buitenspeldoelpunt van Wales en de opstelling van morgen: "Mignolet en Witsel aan de aftrap"

Bondscoach Roberto Martinez sprak vanuit Polen de pers toe voor de wedstrijd van morgen.

Roberto Martinez heeft het laatste nog niet gezegd over de buitenspelfase bij het doelpunt van Wales. "Voor mij zijn de lijnen bij de 1-1 niet op het goeie moment getrokken, niet op het moment dat de bal vertrok. Mijn analisten kunnen een ander beeld tonen. De VAR is bedoeld om te helpen, niet om extra menselijke fouten toe te laten. Ik verwacht op termijn een uitleg. Niet nu, wel op termijn. Maar we hadden gewoon een tweede moeten maken tegen Wales. Al heeft dat geen invloed op mijn uitleg", vertelt Roberto Martinez aan Het Nieuwsblad.

Voor de wedstrijd van morgen doet Roberto Martinez het zonder Kevin De Bruyne. De bondscoach stuurde vorige week maar liefst zes Rode Duivels vervroegd op vakantie. "Ik heb spelers vrij gegeven omdat het zinloos is om vijf spelers op de tribunes te zetten. Het was altijd het plan om met 23 of 24 spelers naar Polen te komen", zegt Martinez.

Opstelling

Met Simon Mignolet en Axel Witsel staan morgen twee spelers uit de 'gouden generatie' al zeker op het veld. Daarnaast krijgen de minder ervaren spelers een kans. "Het wordt een fijne wedstrijd, in een vol stadion. Het is een kans voor de minder ervaren spelers om zich te tonen in een hevige sfeer en om klaar te zijn voor het WK. Dit is een mooie uitdaging tegen een sterk team", besluit de bondscoach.