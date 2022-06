Komt er een Brusselse krachtmeting naast het veld? 'Anderlecht én Union azen op voormalige aanvoerder van paars-wit'

Union SG wil zich versterken met... Sofiane Hanni. De voormalige sterkhouder van RSC Anderlecht kan gratis opgepikt worden. Maar de concurrentie komt van héél dichtbij.

Het is MSV Foot die eerder al met het opvallende gerucht op de proppen kwam. Het contract van Sofiane Hanni bij Al-Gharafa loopt af, waardoor de middenvelder gratis kan opgepikt worden.

Union SG ziet in Hanni dan ook de ideale pion om de lijnen uit te zetten in het Dudenpark. De vraag is: komt RSC Anderlecht zelf ook op de proppen?

Brusselse derby

Hanni liet namelijk al meermaals uitschijnen dat hij een terugkeer naar het Lotto Park ziet zitten. De kans bestaat dat de Brusselse derby deze zomer al wordt uitgevochten.