'Jonge Belg staat in de schijnwerpers van ... Philippe Clement'

Na een jaartje in de Spaanse tweede klasse zou een jonge Belg wel eens een flinke stap vooruit kunnen maken.

Kent u Largie Ramazani nog? De jonge Belg heeft afgelopen seizoen de nodige indruk gemaakt bij het Spaanse Almeria.

Monaco

Hij hielp zijn club mee aan promotie naar de Primera Division, want hij scoorde 9 keer in 25 basisplaatsen. Hij ligt nog tot 2025 onder contract in Spanje.

Toch zou Ramazani mogelijk naar een andere ploeg kunnen gaan, want volgens Fichajes zou Philippe Clement interesse tonen om hem naar AS Monaco te brengen.