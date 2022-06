Krijgen vanavond een aantal Rode Duivels hun eerste kans deze Nations League?

Een aantal Rode Duivels hebben deze Nations League nog geen seconde gespeeld. Gaan ze vanavond hun kans krijgen.

Thomas Foket, Adnan Januzaj, Brandon Mechele, Alexis Saelemaekers en Matz Sels hebben deze Nations League nog niet tussen de lijnen gestaan. Niet helemaal abnormaal want Roberto Martinez had 32 spelers in totaal opgeroepen voor deze campagne.

Faes, De Ketelaere en Praet mochten al wel invallen, maar konden nog niet rekenen op veel speelminuten.

Voor Matz Sels lijkt de kans klein dat hij vanavond minuten zal maken. Martinez heeft namelijk al laten weten om voor Simon Mignolet in doel te kiezen vanavond. De grootste kanshebbers voor speelminuten zijn Saelemaekers of Foket als rechterwingback.