Samen uit de jeugdopleiding van Anderlecht vertrokken: Waar staan de drie Musonda's tien jaar na hun overstap naar Chelsea?

Charly Musonda Jr is sinds deze maand transfervrij op te halen. Zijn contract bij Chelsea werd niet verlengd en sinds gisteren traint de jonge Belg met de kern van Zulte Waregem. Maar hoe zit het met de broers die net als hem in 2012 naar Londen trokken?

Charly Musonda is ondertussen 52 en papa van drie voetballers. Zijn beste jaren kende hij in België bij Anderlecht. De plaats waar ook zijn drie zonen (Lamisha, Tika en Charly Jr) een eerste keer in contact kwamen met een voetbal. Alle drie doorliepen de jeugdreeksen van Anderlecht, maar al snel werd duidelijk dat de jongste, Charly Jr het meeste talent in de voeten had. Chelsea nam Charly Jr, toen nog maar 15 jaar oud, over van Anderlecht en kreeg daar de twee broers bij.

Oudste broer

Lamisha (30) mocht al snel beschikken. Na achtien maanden nam KV Mechelen de oudste zoon van Charly transfervrij over van Chelsea. Maar ook dat was geen succes, zes maanden en twee wedstrijden na zijn komst werd hij alweer aan de kant gezet en zat hij drie jaar lang zonder club.

© Photonews

Op 22 augustus 2017 vond hij uiteindelijk een onderdak bij Llagostera B, maar ook daar bleef de Belg slechts een jaar. Na vier maanden zonder ploeg te hebben gezeten kreeg Lamisha een nieuwe en laatste kans bij TP Mazembe in Congo, maar spelen deed hij niet. Sinds januari 2020 is de 30-jarige middenvelder clubloos en verblijft hij in London.

Scout

Tika Musonda (28) is de middelste zoon van Charly en begon net als zijn twee broers bij Anderlecht. In 2012 verhuisde hij naar de U21 van Cheslea waar hij vijf jaar later transfervrij mocht vertrekken. Samen met zijn oudste broer tekende hij in augustus 2017 voor Llagostera B. Een jaar later trok de middenvelder naar Palamos CF, waar hij nauwelijks in actie kwam door blessures.

Uiteindelijk nam Tika op 26-jarige leeftijd ascheid van het profvoetbal en werd hij scout bij Chelsea. Begin dit jaar verhuisde de Belg naar de scoutingscel van stadsgenoot Tottenham.

Verhuurd

Charly Musonda Jr (25) kent het meeste "succes" in het voetbal. De jongste zoon van Charly werd op jonge leeftijd weggeplukt bij Anderlecht. Tien jaar na zijn komst neemt de flankspeler transfervrij afscheid van London. Net als Tika kende hij verschillende blessures doorheen zijn carrière, waardoor het talent dat Chelsea in de Belg zag nooit werd getoond.

De ploeg uit Londen besloot dan maar om Charly Jr te verhuren aan verschillende clubs. De eerste stop was Real Betis. Daar kwam hij in januari 2016 aan en speelde hij 24 keer voor de Spaanse club. Twaalf maanden later liep de huurperiode af en keerde de jongste Musonda terug naar de U23 van Chelsea. In 2018 verhuisde Charly Jr naar Celtic, maar die huurperiode liep vroegtijdig af door blessures.

© photonews

Terug in Chelsea mocht de flankspeler af en toe meespelen met de eerste ploeg, maar een grote doorbraak kwam er niet. Uiteindelijk werd hij nog een laatste keer voor twee seizoenen verhuurd aan dochterclub Vitesse. Maar ook daar zorgden blessures voor moeilijkheden, waardoor hij slechts vier keer in actie kwam.

Het aflopende contract van Charly Musonda Jr bij Chelsea wordt niet meer verlengd. Hierdoor kan de nog altijd maar 25-jarige flankspeler eender waar tekenen. Sinds gisteren traint de jonge Belg mee met de kern van Zulte Waregem. Of daar zijn toekomst ligt, is nog een raadsel.