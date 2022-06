'Bayern München plooit en gooit gevraagde som op tafel om Sané naar Beieren te halen'

Een akkoord is in de maak. Sadio Mané heeft een akkoord met Bayern München én zijn vervanger is al voorgesteld bij Liverpool FC.

Bayern München en Liverpool FC lijken elkaar stilaan te vinden. Volgens de Engelse kranten zullen The Reds bovendien het pleit winnen. Met andere woorden: de transfersom zal rond de veertig miljoen euro schommelen. Ondertussen heeft de Engelse grootmacht de vervanger voor Mané al beet. Darwin Nunez maakt de overstap van SL Benfica. De Uruguayaan moet op Anfield Road voor de doelpuntenproductie zorgen.