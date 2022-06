Het opmerkelijke parcours van Gent-aanwinst Hugo Cuypers: opgeleid in België en topschutter in het buitenland

Hugo Cuypers is de nieuwste aanwinst vaan KAA Gent. De 25-jarige spits speelde afgelopen seizoen voor KV Mechelen, die op zijn beurt de Belg in het buitenland ging halen. Hieronder een overzicht van het verrassende parcours van Hugo Cuypers.

In juli 2021 haalde KV Mechelen Hugo Cuypers terug naar België. De jonge Belg speelde toen al vier jaar in het buitenland, nadat hij Standard op jonge leeftijd verliet voor Ergotelis in Griekenland. Na een succesvolle periode bij de 'Kakkers' tekende de 25-jarige spits een contract van vier jaar bij KAA Gent.

Opleiding

Hugo Cuypers werd bij Standard Luik opegeleid, waar hij in de jeugreeksen in actie kwam. Na een geslaagde huurperiode bij stadsgenoot RFC Seraing, toen actief in eerste nationale, keerde de Luikenaar terug naar Sclessin. Een toekomst heeft hij daar niet. De toen 20-jarige spits verhuisde naar GS Ergotelis in de Griekse tweedeklasse.

© photonews

Buitenland

In zijn eerste seizoen in het buitenland werd Cuypers meteen topschutter in de Griekse tweedeklasse met 22 doelpunten in 28 competitiewedstrijden. Het seizoen daarop kende de jonge Belg minder succes. Hij weigerde een transfer naar AEK Athene en wou zijn aflopend contract niet verlengen, waardoor Cuypers geen speelminuten kreeg.

Na twee seizoenen GS Ergotelis verhuisde Cuypers in 2019 transfervrij naar Olympiacos. Maar spelen deed hij nauwelijks. De Luikenaar werd na een maand meteen verhuurd aan het Franse AC Ajaccio, waar hij opnieuw speelminuten kon maken. In 23 duels scoorde Cuypers vijf doelpunten en deelde hij zes assits uit.

© photonews

Vervolgens keerde hij terug naar Olympiacos waar hij het volledige seizoen bleef, maar veel spelen deed de spits niet. Cuypers kwam veertien keer in actie voor de Griekse grootmacht en scoorde slechts twee doelpunten. Na een wisselvallig seizoen klopte KV Mechelen aan de deur. Na vier jaren buitenland keerde de spits terug naar zijn geboorteland.

KV Mechelen

Zijn terugkeer naar België werd een groot succes. Cuypers werd meteen een vaste waard onder Wouter Vrancken en scoorde afgelopen seizoen dertien doelpunten in 34 competitieduels. Daarnaast deelde de Luikenaar acht assits uit, waardoor hij in 21 van de 63 Mechelse treffers rechtstreeks betrokken werd. Een succesvol seizoen die KAA Gent niet ontging. De bekerwinnaar haalde Cuypers deze week naar de Ghelamco Arena voor vier jaar.