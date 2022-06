Top Oss haalt andere Belg als vervanger voor de vertrokken Bob Peeters

Tweedeklasser Top Oss heeft een vervanger voor Bob Peeters gevonden. Met Kristof Aelbrecht halen ze opnieuw een Belgische coach binnen.

Kristof Aelbrecht moet de vertokken Bob Peeters vervangen bij Top Oss. Bob Peeters begon in juni 2021 aan een nieuw avontuur in de Nederlandse tweedeklasse, maar na één seizoen werd deze stopgezet. Peeters eindigde met Top Oss, ondanks een goede start, op een 15de plaats in de reguliere competitie. Te laag volgens de directie van de club.

Met Kristof Aelbrecht hebben ze een vervanger gevonden. Aelbrecht is sinds 2009 actief in Nederland als jeugdcoach van PSV Eindhoven. In 2018 werd de Belg assistent coach van Fortuna Sittard, alvorens in 2021 terug naar de jeugdwerking van PSV te keren. Top Oss wordt de Aelbrecht een eerste ervaring als T1 binnen een club.